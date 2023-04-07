Общество

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены или переноса концерта

В Роспотребнадзоре разъяснили, что делать потребителям, если концерт отменили или перенесли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В случае отмены или переноса концерта потребитель имеет право потребовать возместить полную стоимость билета, а также возмещение убытков, включая сервисный сбор.

Чтобы вернуть деньги, потребителю необходимо направить организатору концерта письменную претензию. В случае, если организатор не отреагирует на претензию, можно обратиться в суд.

Правильно составить претензию помогут специалисты Роспотребнадзора. Для этого следует обратиться в территориальные органы службы или в консультационные центры по защите прав потребителей.

Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, следует воспользоваться правом, закрепленным в статье 11 Гражданского кодекса РФ, и обратиться с исковым заявлением в суд. На этом этапе разбирательства также поддержат специалисты ведомства.