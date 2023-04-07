Общество

Фрагменты самолета Пе-2 начали поднимать из болота в Великолукском районе. ФОТО

Фрагменты бомбардировщика Пе-2 начали поднимать из болота вблизи деревни Сеньково Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении «Поискового движения России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Поискового движения России»

«Начались поисковые работы по подъему фрагментов самолета Пе-2 из болота. Уже начали доставать фрагменты бомбардировщика», - рассказали поисковики.

Они напомнили, что самолет во время воздушного боя 18 января 1943 года был подбит, в результате чего упал прямо в болото недалеко от деревни Сеньково, немного южнее озера Большой Иван.

Поисковые работы ведут Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры», Псковское региональное отделение «Поискового движения России» и поисковый отряд «Гвоздика».

Подъем фрагментов самолета стал возможным благодаря поддержке Росмолодёжь.Гранты проекта «Нам доверена память».

Ранее сообщалось, что поисковое движение из Пермского края «Наследники Победы» 20 апреля отправится в Невельский район для поисков останков бойцов 112-й стрелковой дивизии.