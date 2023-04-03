Общество

Пермяки приедут на поиски останков красноармейцев в Невельский район

Поисковое движение из Пермского края «Наследники Победы» 20 апреля отправится в Невельский район для поисков останков бойцов 112-й стрелковой дивизии. Об этом сообщается в группе движения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Наследники Победы» / «ВКонтакте»

Для подготовки к работе в Псковской области была организована Краевая школа поисковика, которая прошла с 31 марта по 2 апреля.

«Новые участники нашего отряда прошли обучение с погружением, а опытные товарищи прочитали лекции и провели практические занятия о взрывоопасных предметах, технике безопасности при проведения поисковых работ и о методах чистки и консервации находок и экспонатов», - рассказали поисковики.