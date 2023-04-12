Общество

Офицеры следственного управления СК России по Псковской области навестили детей-сирот

По случаю празднования Дня космонавтики сотрудники следственного управления СК России по Псковской области навестили ребят в Псковском детском доме, где вместе с ними нарисовали на стенах спальни космос. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

На встрече, помимо офицеров СК России, присутствовали председатель всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Лидия Аверченко и псковский художник Юрий Архипов.

Сюжет согласовывали с ребятами, проживающими в комнате. «В результате плодотворной работы скучные стены были превращены в космическое пространство, которое создает атмосферу умиротворения, развивает фантазию и помогает тянуться к новым познаниям», - отметили в ведомстве.

По окончании творческого процесса состоялось чаепитие с пирогами, в ходе которого офицеры пожелали ребятам, чтобы они выбрали правильный жизненный путь и следовали ему, принося пользу человечеству и своей стране.