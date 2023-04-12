Общество

Телеведущий Ургант на премьере фильма «Вызов» пообещал вернуться в эфир Первого канала

Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала.

«Конечно, вернусь», – цитирует телеведущего РИА Новости.

В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в студии «Вечернего Урганта», и сообщил, что «вся команда в сборе».

Первый канал на запрос издания о возможности возвращения программы не ответил.

Напомним, премьера первого снятого в космосе фильма «Вызов» прошла в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 12 апреля. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль, провели на МКС 12 съемочных смен.