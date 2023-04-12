Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Барабановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним круг вопросов, связанных с его деятельностью в округе и работой гордумы в целом.

Каково состояние дорог и междворовых проездов на территории 14-го округа, когда там начнется ямочный ремонт и какие дороги будут капитально отремонтированы? Как управляющие компании справились с зимней уборкой на подведомственных территориях? Пройдут ли в 14-м округе весенние субботники? С какими вопросами горожане чаще всего обращаются к Дмитрию Барабанову?

Трансляция завершена.