Общество

Насколько опасен вирус Хасеки, рассказали в Роспотребнадзоре

Вирус Хасеки, которым можно заразиться при укусе клеща, не представляет угрозы для эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вирус нельзя назвать новым: впервые о нем сообщили ученые из Китая более пяти лет назад. Вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе. В России зафиксированы немногочисленные случаи заражения. Исследования центра «Вектор» Роспотребнадзора показывают, что вызванная вирусом болезнь протекает легко и в целом напоминает простуду, пишет FlashNord.

«Угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет», – заключили в ведомстве.