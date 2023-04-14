Общество

Около 1,3 тыс человек посетили ярмарку вакансий в Пскове и Великих Луках

В Псковской области завершился региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, площадки приняли около 1,3 тыс жителей области — более 970 в Пскове и порядка 350 в Великих Луках.

«В ходе ярмарки работодатели активно проявили себя. Их число по сравнению с заявленным количеством увеличилось до 40: 34 приняли участие на площадке в Пскове, еще 6 — в Великих Луках. Значительно больше было представлено и вакансий — около 850.

Отметим, что региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» стал не формальным мероприятием, а открытой площадкой для диалога между соискателями, службой занятости населения и работодателями. Представители компаний креативно подошли к своим презентациям и устраивали презентации о своей деятельности, давали дегустировать и изучать свою продукцию», - сообщили в пресс-службе правительства.

На площадках ярмарки проводилась профориентационная работа с молодежью, а также стартовала реализация проекта «Женский интерес».

Отметим, что организаторами ярмарки стали правительство Псковской области, региональный комитет по труду и занятости при поддержке Министерства труда РФ и в рамках реализации национального проекта «Демография».