Общество

Новый корпус военного госпиталя построят в Пскове

Новый корпус военного госпиталя построят в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В начале марта на встрече с сотрудниками госпиталя обсудили состояние учреждения – здание 1936 года серьёзно устарело и требует модернизации. Оперативно договорился с Минобороны о строительстве нового большого современного корпуса», - написал глава региона.

Место определили, строительство начнется в ближайшее время, уточнил Михаил Ведерников.

«Благодарю руководство министерства и лично Тимура Вадимовича Иванова за поддержку региона и принятое решение.

С учетом того, что дивизия, бригада, наши мобилизованные сейчас успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО такое современное медицинское учреждение нам просто необходимо», - заметил он.

Также губернатор напомнил, что в Печорах появятся современный медицинский центр и Всероссийский детский лагерь.