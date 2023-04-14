Общество

Актуальные вопросы в операционном деле обсудили псковские медики на конференции

На площадке Псковской областной клинической больницы проходит научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в операционном деле» сегодня, 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В мероприятии принимают участие операционные медсестры из медицинских организаций Псковской области, а также спикеры из крупной компании-производителя медицинского оборудования и расходных материалов, Псковской областной клинической больницы и Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.

Конференция состоит из серии лекций, докладов, мастер-классов и тренингов. Обсуждаются вопросы от бережного отношения к тканям до эмоционального выгорания медицинской сестры и эффективной работы в условиях стресса.

«Это первая подобная конференция, которая проводится на базе областной больницы. Обмен опытом, общение с коллегами и спикерами федерального уровня позволяет получать новые знания, компетенции. Хочется отметить, что операционная медицинская сестра - основное связующее звено между врачами-хирургами и процессом хирургической практики, работой всего операционного блока», - добавили в комитете.