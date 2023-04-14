Общество

Скончалась врач-хирург Псковской областной клинической больницы

На 97 году жизни 14 апреля скончалась врач-хирург Псковской областной клинической больницы Инна Константинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Инна Ивановна окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт в 1949 году. Свою трудовую деятельность в Псковской областной больнице начала 10 июля1957 года. С декабря 1959 года по октябрь 1982 года возглавляла отделение общей хирургии. С 1991 по 2008 года работала врачом-хирургом приемного отделения. За 51 год, посвященный своей профессии, Инна Ивановна спасла многие жизни и подготовила десятки специалистов», - рассказали в больнице.

За свой высокий профессионализм и преданность профессии награждена Орденом «Трудового Красного Знамени» и Медалью «Ветеран труда».

«Константинова Инна Ивановна всегда будет для нас примером исключительного трудолюбия, таланта, неуемной жизненной энергии, безграничного милосердия и мудрости. Администрация и коллектив Псковской областной клинической больницы выражают глубокие соболезнования родным и близким, всем кто знал и любил Инну Ивановну», - добавили в медучреждении.

Прощание с Инной Константиновой состоится 18 апреля в церкви Климента Папы Римского и Петра Александрийского, расположенной по адресу Псков, Ольгинская набережная. О времени проведения церемонии сообщат дополнительно.