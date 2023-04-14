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Как будет формироваться единый реестр воинского учёта, объяснил псковский губернатор

Как будет формироваться единый реестр воинского учёта, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

«Планируется, что это будет автоматическая система, которая на основе существующих баз данных будет самостоятельно определять место воинского учёта граждан. Предполагается, что реестр будет объединять информацию сразу нескольких ведомств (здравоохранение, ГИБДД, пенсионный фонд, ЗАГС и другие). Он будет автоматически учитывать и обновлять ту информацию, которую граждане сами предоставляют в военкомат», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона пояснил, если гражданин не должен получать повестку, то его данные будут исключены ещё во время формирования списка рассылки.

«Что чрезвычайно важно и удобно. Бумажная картотека устарела. Вы все хорошо помните, сколько из-за неё было ошибок. Сам лично в составе областной призывной комиссии рассматривал случаи призыва граждан, которые по тем или иным причинам вообще не должны были получать повестки. В ручном режиме, разбираясь в каждом деле, мы вернули десятки человек. Теперь таких ошибок быть не должно, система воинского учёта будет поставлена на современные рельсы», - отметил он.

В общей сложности принятые Госдумой поправки занимают порядка 55 листов, подчеркнул Михаил Ведерников. По словам главы региона, эти нормы призваны модернизировать военкоматы.

« Думаю, ни у кого из вас нет сомнений, что эта структура давно нуждалась в подобных изменениях. Более того, мы на со своём уровне тоже ведём аналогичную работу. На прошлой неделе я был в военкомате в Острове. Это один из лучших и наиболее эффективных военкоматов Псковской области. На месте обсудили и проработали перечень необходимого оборудования для качественного учёта, отбора и отправки кандидатов на воинскую службу», - продолжил губернатор.

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На данном примере вместе с областным военкомом сформирован перечень необходимой техники уже для всех военкоматов региона. Среди них компьютеры, ноутбуки, МФУ.