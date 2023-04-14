Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности граждан в Пасхальную ночь

Псковские росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности граждан в Пасхальную ночь. Об этом Псковской Енте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардией по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардией по Псковской области

Сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении торжественных богослужений, посвящённых празднованию Светлой Пасхи.

Кроме того, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии в праздничную ночь были приближены к местам проведения церковных богослужений.