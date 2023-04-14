Общество

Стало известно об опасности употребления кефира на ночь

Об опасности употребления кефира на ночь рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она порекомендовала не есть и не пить перед сном ничего, кроме воды.

Эксперт пояснила, что у кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса. Его употребление на ночь, когда активность инсулина и так на максимуме, чревато сильным снижением уровня глюкозы в крови. При этом ее выработка печенью не остановится, и утром возможен резкий скачок.

Регулярное употребление кефира на ночь, по словам Павловой, поспособствует нарушению углеводного обмена и может привести к предиабету (состояние, предшествующее заболеванию сахарным диабетом).