Общество

Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху

Кулич - это сдобная выпечка, его оптимальная порция - около 150 граммов, при его приготовлении можно уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного масла растительным, поменять цукаты на кусочки сухофруктов или орехи, и не использовать сахарную мастику для украшения, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Традиционные куличи и пасха - калорийная пища с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров за счет яичных желтков и сливочного масла, их, по сути, можно отнести к сдобной выпечке и кондитерским изделиям – группе пищевых продуктов, которые необходимо ограничивать и употреблять не ежедневно, а по праздникам и в небольшом количестве. Поэтому даже здоровому взрослому человеку лучше ограничить порцию кулича или пасхи до 100 или 150 граммов», - рассказала Стародубова.

Диетолог добавила, что людям с хроническими заболеваниями для определения порции подобных блюд необходимо проконсультироваться с врачом.

«Что же касается традиционных крашенных вареных яиц, то лучше всего будет ограничиться одним-двумя, а для взрослых - максимум тремя яйцами», - добавила она.

Собеседница агентства рассказала, что при домашнем приготовлении куличей можно немного уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного масла растительным, поменять цукаты на кусочки сухофруктов или орехи, и не использовать сахарную мастику для украшения.

«Согласно санитарно-гигиеническим требованиям яйца, вареные вкрутую, должны храниться в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 не более 36 часов, а яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. На куличах промышленного выпуска сроки годности и условия хранения указаны на этикетке продукта. Сроки годности домашней выпечки в среднем не превышают 48 часов. Продукты с истекшим сроком годности не нужно употреблять в пищу», - подчеркнула врач.

Она уточнила, что для тех, кто соблюдал многодневный пост самым правильным с медицинской точкой зрения будет возвращение к принципам здорового разнообразного питания с обязательным присутствием в ежедневном рационе овощей, фруктов, хлеба, круп и других продуктов из цельного зерна, умеренным потреблением диетических сортов мяса и птицы - курица, индейка, кролик, рыбы, яиц и молочных продуктов пониженной жирности. А также абсолютно всем стоит отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.