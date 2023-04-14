Общество

Пасхальный фестиваль состоялся в Великих Луках на площади Вознесения

Пасхальный фестиваль, посвященный празднику светлого Христова воскресения состоялся 16 апреля в Великих Луках на площади Вознесения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Видео: пресс-служба администрации города Великие Луки

«Комитет культуры совместно с Великолукской епархией организовал такое мероприятие впервые. Наш город - православный, очень много верующих проживает в Великих Луках, поэтому было принято решение организовать пасхальный фестиваль, который стал интересен великолучанам и гостям города всех возрастов», - рассказала председатель городского комитета культура Ольга Сергеева.

У стен Свято-Вознесенского кафедрального собора были организованы игровые площадки с традиционными играми, мастер-классы для детей и взрослых, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка рисунков учеников детской художественной школы имени А. Большакова. Мероприятие сопровождалось пасхальным концертом «Святая Пасха».