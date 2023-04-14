Общество

В Windows появилась реклама в меню «Пуск»

Американская компания Microsoft запустила тестирование новых рекламных объявлений в меню «Пуск» в некоторых версиях операционной системы Windows. Как сообщает «Газета.ру» с ссылкой на Bleeping Computer, теперь ОС активно советует пользователям создать учетную запись Microsoft.

Отмечается, что рекламу начали тестировать в предварительных версиях Windows с ноября 2022 года, но теперь новый вариант объявлений появился в меню «Пуск».

По данным портала, призыв создать учетную запись Microsoft появился в предварительной версии Windows 11 Insider Preview Build 23435, которая вышла в марте 2023 года.

В компании из Редмонда подтвердили, что реклама показывается в Windows и что пользователи могут оставлять отзывы на нововведение.

«Мы экспериментируем с уведомлениями в меню "Пуск", создав несколько новых советов пользователям с локальными учетными записями. Таким образом мы хотим подчеркнуть преимущества входа в аккаунт Microsoft», — добавили в американской корпорации.

В настоящее время реклама демонстрируется во всплывающем подменю при попытке выключить компьютер или выйти из локальной учетной записи. ОС Windows предлагает залогиниться в аккаунте Microsoft или создать аккаунт.