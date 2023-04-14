Общество

Более 400 человек приняли участие в акции «Экомышление» за два дня в Пскове

Более 400 человек приняли участие в акции «Экомышление» за два дня в Пскове. Об этом сообщили в сообществе «Экомышление» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Экомышление» / «ВКонтакте»

В первый день в акции приняли участие 205 человек, во второй день - 200 человек. Вырученные от вторсырья средства пойдут за закупку корма бездомным животным псковских приютов приютов «Шанс» и «Зоозащита»

Организаторы поблагодарили на помощь: «Додо Пицца», «Миша», «Чистая планета», ТК «ШАЙБА» Псков, ТЦ «Империал», торговую сеть «Лента», Псковскую Ленту Новостей (ПЛН), ГТРК «Псков», а также волонтеров акции.