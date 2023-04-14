Общество

Андрей Турчак вручил награды служащим 76-й Псковской дивизии ВДВ

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко вручили награды служащим 76-й Псковской дивизии ВДВ и депутату государственной думы Олегу Голикову. Об этом Андрей Турчак рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

«В нашем полку прибыло, во всех смыслах. Ещё один наш товарищ - депутат государственной думы Олег Голиков награжден орденом Мужества. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни частичной мобилизации и сегодня командует отрядом аэроразведки», - рассказал Андрей Турчак.

Он уточнил, что вместе с наградами участникам спецоперации передали партию спецтехники, которую помог отправить фонд «Наша Правда». Привезли и письма от детей с поздравлениями к Пасхе.

«Один из бойцов незадолго до нашей встречи подал заявление о вступлении в "Единую Россию". Привез и вручил ему наш партбилет. Для нас это лучшая оценка того, что сегодня делает "Единая Россия" в зоне СВО», - добавил Андрей Турчак.