Общество

Праздник Пасхи отметили в исправительных учреждениях Псковской области

Православные верующие отмечают главный церковный праздник — Пасху. Осуждённые, обвиняемые и подозреваемые учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, исключением не стали, для них были организованы торжественные пасхальные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, на территории тюремных храмов и молельных комнат священнослужители, окормляющие приходы, провели праздничные богослужения и духовные беседы на тему праздника Светлой Пасхи. Осужденные, отбывающие наказание на участках колоний-поселений, имели возможность помолиться и поставить свечи в церквях, которые расположены в пределах муниципалитетов мест расположения исправительных учреждений.

По сложившейся традиции в учреждениях прошли крестные ходы, а каждый человек, содержащийся в исправительной колонии или следственном изоляторе, независимо от своего вероисповедания, получил пасхальные яйца и куличи.

Как отметил помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими священник Михаил Федоров, для лишенных свободы людей этот праздник имеет особую значимость, ведь, вопреки обычаю, они не имеют возможности собраться со своей семьей.