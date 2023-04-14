Общество

93-летнюю переселенку из Коми ищут родственники в Псковской области

Веру Дёмкину 1930 года рождения и её близких ищут родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Письмо в адрес «Жди меня» отправила Юлия – внучатая племянница. Она указала, что когда-то Вера Дёмкина проживала в родной деревне Разгар Республики Коми, но позже переехала в Воркуту, а оттуда - в Псковскую область.

«Писала одно письмо. Потом связь оборвалась. Известно, что у нее есть три дочки: Тоня, Таня, Света», - указала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1892899, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».