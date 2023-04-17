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Общество

Более 80 территорий в Псковской области участвуют в голосовании по благоустройству

17.04.2023 18:34|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут определить территории, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь. Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов стартовало и проводится на платформе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Улучшение общественных пространств в городах, поселках и деревнях региона стало возможным благодаря участию Псковской области в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

«Всего для голосования в Псковской области предлагается 83 территории. Объекты для голосования определяются относительно адреса проживания, который вы укажете при регистрации на сайте. Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна задача проекта – сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды. Эта платформа призвана сделать процесс участия в благоустройстве максимально простым и доступным», - приводит слова члена Общественной палаты Псковской области, регионального координатора партийных проектов «Жители МКД», «Школа грамотного потребителя» Алексея Кириллова пресс-служба партии «Единая Россия».

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, на развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте Госуслуги, выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе будут созданы волонтерские штабы.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы «ФКГС» продлится до 31 мая.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством РФ с 2017 года. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

В прошлом году в Псковской области за объекты благоустройства проголосовало порядка 46,5 тысячи человек. Отобрано 35 общественных территорий, подлежащих благоустройству в Псковской области в 2023 году в первоочередном порядке. В настоящее время все муниципальные контракты заключены, выполнение работ на всех объектах благоустройства планируется начать до конца апреля 2023 года.

Теги: #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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