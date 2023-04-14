Общество

Псковский филиал университета ФСИН РФ провел день открытых дверей

Псковский филиал впервые в составе университета ФСИН России провел день открытых дверей. Будущих абитуриентов и их родителей приветствовали начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев и заместители начальника филиала по направлениям деятельности, представитель УФСИН России по Псковской области. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Гостям мероприятия рассказали об особенностях приемной кампании этого года, зачислении абитуриентов в образовательную организацию по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция».

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой вуза, увидели спортивный зал, учебные аудитории и общежития, а также библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию, и получили информационные буклеты «Абитуриент 2023».