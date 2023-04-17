«Диктант Победы» в 2023 году проведут более чем в 40 странах мира

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок «Диктанта Победы» – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, – очень актуальны», – отметил он.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

«"Волонтёры Победы" уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении "Диктанта Победы" и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», - рассказала председатель движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

В Псковской области уже зарегистрировано 68 площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы». Из них – 6 закрытых на территории воинских частей и силовых структур. Вместимость всех площадок составит более 2,5 тысяч человек, рассказал руководитель Псковского регионального исполнительного комитета Максим Адамчук.

«Главной площадкой для написания "Диктанта Победы" впервые в Пскове станет зал с экспозицией по истории Великой Отечественной войны в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Ожидается, что в акции примут участие первые лица региона, депутаты разных уровней, руководители предприятий и организаций, общественники, студенты, школьники и другие», – подчеркнул он.

В прошлом году жители региона смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне на 37 площадках. Основной площадкой «Диктанта Победы» «Единой России» в регионе стал ПсковГУ, в Великих Луках – Академия физкультуры и спорта. К акции присоединились и силовые ведомства.

«Мы гордимся, что в число 20 федеральных победителей диктанта, правильно ответивших на все вопросы, вошел военнослужащий 76 ДШД ВДВ. В этом году он также планирует принимать участие в диктанте», – резюмировал Максим Адамчук.