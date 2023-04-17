«Диктант Победы» в 2023 году проведут более чем в 40 странах мира

«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» в России и более чем в 40 странах мира. Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок «Диктанта Победы» – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.
Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.
В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.
«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.
В Псковской области уже зарегистрировано 68 площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы». Из них – 6 закрытых на территории воинских частей и силовых структур. Вместимость всех площадок составит более 2,5 тысяч человек, рассказал руководитель Псковского регионального исполнительного комитета Максим Адамчук.
В прошлом году жители региона смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне на 37 площадках. Основной площадкой «Диктанта Победы» «Единой России» в регионе стал ПсковГУ, в Великих Луках – Академия физкультуры и спорта. К акции присоединились и силовые ведомства.
«Мы гордимся, что в число 20 федеральных победителей диктанта, правильно ответивших на все вопросы, вошел военнослужащий 76 ДШД ВДВ. В этом году он также планирует принимать участие в диктанте», – резюмировал Максим Адамчук.