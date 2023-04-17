Общество

Экологическая игра «Промышленные игры в чистом городе» пройдет в Великих Луках

Первая экологическая игра «Промышленные игры в чистом городе», которая направлена на формирование экологического и патриотического воспитания путем вовлечения граждан города в сбор мусора на загрязненных территориях города Великие Луки и решения экологических проблем, пройдет в Великих Луках 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Игра проводится союзом охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» среди команд промышленных предприятий города, при поддержке администрации города Великие Луки и некоммерческой организации «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области», в рамках проведения в городе Великие Луки месячника по благоустройству в период с 28 марта по 20 мая.

В соответствии с положением об игре, заявки на участие подали 5 команд промышленных предприятий: ЗАО «ЗЭТО», ООО «ВАЗ «Импульс», ООО «М-Констурктор», ООО «Велмаш-Сервис», ООО «Завод Реостат».

Победителя определят по количеству собранных мешков мусора и их общекомандному весу. Место старта - спортплощадка на городском пляже. Регистрация Команд с 13.30 до 14.00.