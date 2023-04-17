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Александр Борисов: Победа в Ледовом побоище определила развитие государства на десятилетия

Победа в Ледовом побоище определила пути развития государства на десятилетия вперед. Такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов, сообщает Telegram-канал РВИО.

«18 апреля - значимый день в истории России. Победа русских дружин в Ледовом побоище во многом определила пути развития нашего государства на десятилетия вперед. Этот День воинской славы стал важным элементом нашего самосознания, одной из скреп русского народа. А личность Александра Невского, его подвиги - вдохновляли на великие дела многие поколения россиян», – отметил Александр Борисов.

Он также добавил, что сохранение памяти о святом благоверном великом князе и подвиге его воинов - важная задача Российского военно-исторического общества. Именно поэтому в 2022 году, в год празднования 800-летия Александра Невского, в деревне Самолва Гдовского района при участии Российского военно-исторического общества был создан мемориальный комплекс в память о победе русских воинов над немецкими рыцарями.

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