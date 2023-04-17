Общество

Член Общественного совета при ФСИН России посетил псковское управление ведомства

Управление ФСИН России по Псковской области посетил член Общественного совета при ФСИН России Александр Воронцов. В ходе рабочей встречи с руководством обсуждались вопросы общественного контроля за местами принудительного содержания граждан, а также взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы с Общественной наблюдательной комиссией Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в мероприятии приняли председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественного совета при ФСИН России Александр Воронцов, врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин и его заместитель Андрей Холмов.

На совещании Эдуард Малин рассказал о личном опыте общественной работы, озвучил показатели осуществления проверок членами ОНК учреждений УФСИН Псковской области. Он отметил, что комиссия не встречает препятствий при посещении ИК и СИЗО, а также оперативно получает от УФСИН информацию, необходимую для рассмотрения жалоб и других обращений подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их родственников.

В завершение встречи Александр Воронцов напомнил, что Общественной палатой РФ уделяется особое внимание общественному контролю в местах лишения свободы. По его словам, это, в первую очередь, способствует обеспечению открытости деятельности уголовно-исполнительной системы, а также повышению уровня доверия граждан к работе государственных органов.