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Память Александра Невского почтили на горе Соколихе в Псковском районе. ФОТО

Память князя Александра Невского почтили на горе Соколихе у монумента «Ледовое побоище» в Псковском районе в День воинской славы России, 18 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в честь победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

В церемонии возложения гирлянды воинской славы и цветов приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, настоятель храма благоверного князя Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор, представители правительства Псковской области и администрации Псковского района, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники патриотических клубов Пскова, учащиеся школ города и другие.

Добавим, монумент «Ледовое побоище» был установлен в 1993 году. Высота скульптурной композиции составляет 30,7 метров, вес 163 тонны. Прилегающая к памятнику дружине Александра Невского территория занимает площадь 17 гектаров.

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