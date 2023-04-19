Общество

Назначен новый замглавы администрации Пскова

Новым заместителем главы администрации города Пскова с 21 апреля назначен Андрей Ульянов. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от источника в городской администрации, он выходец из силовых структур.

Андрей Ульянов будет курировать работу комитета по управлению муниципальным имуществом, отдела предпринимательства и потребительского рынка, а также отдел рекламы и нестационарной торговли.

Андрей Ульянов родился и вырос в Пскове, имеет высшее юридическое образование, проходил службу в органах государственной безопасности России.

Отметим, ранее эти вопросы курировал Павел Волков, который в январе покинул пост заместителя главы администрации города по собственному желанию.