Благотворительная акция ко Дню защиты детей стартовала в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 35-ый раз с момента основания организации запускает традиционную благотворительную акцию «День защиты детей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения.
Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
«Апрель и май в детском фонде – время приятных хлопот. Ведь уже совсем скоро состоится главный праздник в году - День защиты детей! Его цель не только порадовать детей, но и обратить внимание взрослых на проблемы, с которыми сталкиваются ребята из разных уголков Псковской области», – рассказали в отделении.
Детский фонд организует большой праздник для ребят из интернатных учреждений, детей из нуждающихся семей, ребят с инвалидностью и ОВЗ. В этом году на праздник пригласят и детей из семей вынужденных переселенцев.
В планах у сотрудников фонда - организовать праздник для 300 детей. По сценарию запланирована театрализованная программа от артистов Городского культурного центра, дискотека и подарки, а для воспитанников интернатных учреждений программа продолжится праздничным обедом и игровой комнатой.
Сейчас сотрудники и волонтёры фонда активно ищут партнеров и благотворителей, которые помогут воплотить мечты о празднике в жизнь. Присоединиться к акции можно разными способами:
На собранные благотворительные пожертвования детский фонд планирует реализовать не менее четырех проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений и учеников сельских школ.