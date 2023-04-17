Общество

Благотворительная акция ко Дню защиты детей стартовала в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 35-ый раз с момента основания организации запускает традиционную благотворительную акцию «День защиты детей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

«Апрель и май в детском фонде – время приятных хлопот. Ведь уже совсем скоро состоится главный праздник в году - День защиты детей! Его цель не только порадовать детей, но и обратить внимание взрослых на проблемы, с которыми сталкиваются ребята из разных уголков Псковской области», – рассказали в отделении.

Детский фонд организует большой праздник для ребят из интернатных учреждений, детей из нуждающихся семей, ребят с инвалидностью и ОВЗ. В этом году на праздник пригласят и детей из семей вынужденных переселенцев.

В планах у сотрудников фонда - организовать праздник для 300 детей. По сценарию запланирована театрализованная программа от артистов Городского культурного центра, дискотека и подарки, а для воспитанников интернатных учреждений программа продолжится праздничным обедом и игровой комнатой.

Сейчас сотрудники и волонтёры фонда активно ищут партнеров и благотворителей, которые помогут воплотить мечты о празднике в жизнь. Присоединиться к акции можно разными способами:

Сделать пожертвование через кнопку «Помочь» на сайте организации.

Перечислить денежные средства на расчетный счёт детского фонда с пометкой «Благотворительное пожертвование ко Дню защиты детей». Реквизиты фонда: Р/с 40703810600000000141 филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, город Псков БИК 045805722 ИНН 6027006057.

Перевести пожертвование через приложение «СберБанк» или в банкомате, введя ИНН организации: 6027006057;

Принести сладости (шоколадки, сок 0,2 л., печенье в пачках), книги, раскраски, игрушки в офис детского фонда. Из них волонтёры фонда сформируют сладкие подарки для гостей праздника. Передавать подарки для детей лучше до 22-го мая, чтобы волонтёры точно успели их сформировать к празднику.

Организовать акцию по сбору сладостей, книг, раскрасок, игрушек, подарков для детей на работе, среди друзей и родственников.

Помочь в организации и проведении праздника, став волонтёром. Для этого нужно написать сотрудникам фонда в социальных сетях или позвонить по телефонам: 73-58-80; 8-911-697-68-45 (WhatsApp).

На собранные благотворительные пожертвования детский фонд планирует реализовать не менее четырех проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений и учеников сельских школ.