Общество

Об опасном использовании зубочисток рассказал стоматолог

Привычка ковырять между зубов зубочисткой вредит зубам, рассказал врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский.

Стоматолог заявил, что ковыряясь зубочисткой между зубов, человек «убивает их». «Довольно серьезная вещь — стоит на каждом столе в каждом ресторане. Стоматологи должны платить тому, кто это изобрел, зарплату с каждого пациента. Это конкретное убийство зубов, этим пользоваться нельзя», - добавил специалист.

Вместе с тем происходит отмирание костной ткани, окружающей зуб. В качестве замены стоматолог предложил ирригатор. В крайнем случае, можно использовать зубную нить, но пользоваться ею редко, пишет RuNews24.