Общество

Ребенок каждого пятого родителя в Пскове будет подрабатывать летом - опрос

Каждый пятый родитель в Пскове сообщил, что его ребенок собирается работать на летних каникулах.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый родитель (21%) сообщил, что его ребенок будет подрабатывать в летние каникулы. «И при деле будет, и подзаработает»; «Сыну 16, хочет сам купить себе телефон», — делятся опрошенные.

Судя по комментариям, наиболее популярные варианты трудоустройства для 14—17-летних юношей и девушек — это позиции курьера и промоутера. Кроме того, подростки рассматривают позиции работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.