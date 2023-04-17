Общество

Ограждение для стадиона «Локомотив» в Пскове сделают в исправительной колонии

Работу по увеличению количества заказов на производственных мощностях проводит руководство исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (село Середка Псковского района). В частности, в колонии планируют изготовить ограждение для стадиона «Локомотив» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В целях получения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд начальник ИК-4 УФСИН России по Псковской области Тимур Курдюков провел рабочие встречи с рядом должностных лиц, заинтересованных в взаимовыгодном сотрудничестве.

В ходе рабочей поездки Тимур Курдюков провел переговоры с директором стадиона «Машиностроитель» Ольгой Черкасовой на предмет изготовления силами исправительного учреждения ограждения для стадиона «Локомотив» в рамках его преобразования. Рассмотрены варианты модернизации заборной конструкции, а также сроки реализации проекта.

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«Отметим, что опыт в исполнении подобных элементов благоустройства у ИК-4 имеется, да и процесс взаимодействия с заказчиком налажен. Так, в декабре прошлого года учреждением УИС исполнен в срок государственный контракт на оборудование ледовой арены в Финском парке города Пскова специальными бортами. С этой целью директору стадиона была организована экскурсия на участок металлообработки и показаны все этапы изготовления», - рассказали в ведомстве.

На встрече с главным врачом Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаилом Мироновым начальник исправительной колонии рассказал об имеющемся положительном опыте по обеспечению учреждений здравоохранения региона предметами мягкого инвентаря, предоставил каталог выпускаемой продукции и прайс-лист с ценами на изготовление. Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах производства товаров для нужд центра и поддержанию постоянных деловых контактов.