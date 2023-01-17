Происшествия

Свыше 9 млн рублей похитили при ремонте стадиона «Локомотив» в Пскове

Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег, выделенных на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове, утвердила прокуратура Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинительное заключение утвердили в отношении руководителя юридического лица, его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью совершил хищение бюджетных денег на общую сумму свыше 9 млн рублей, принадлежащих спортивной школе по футболу «Стрела». Обвиняемый действовал от имени и в интересах муниципального образования «Город Псков». Деньги выделили в рамках муниципального контракта на объект закупки «Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона "Локомотив" города Пскова».

Финансирование осуществлялось из средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография».

Противоправные действия лица выразились в поставке ненадлежащего объекта контракта (искусственного покрытия футбольного поля), а также закупке и использовании меньшего объема материалов, не соответствующих спецификации и техническому заданию.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.