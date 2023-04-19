Общество

Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства проходит в Пскове

Специалисты рекомендуют псковичам вакцинировать своих домашних животных от бешенства. Особенно это актуально в преддверии дачного сезона. За городом у собак и кошек повышается вероятность контактов с дикими животными, носителями вируса бешенства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.

«Количество безнадзорных животных в Пскове с каждым годом снижается, но растет число диких животных, лис и енотов, которые заселяют окраины города. В связи с этим вакцинация показана и тем питомцам, которые проживают в городе», - отметили в администрации.

Это можно сделать бесплатно в Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: улица Николая Васильева, дом 36а. Бесплатная вакцинация от бешенства проводится по средам с 9:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Кроме того, можно платно привить своих животных импортными поливалентными вакцинами по предварительной записи. Телефоны для справок: 73-42-03, 73-40-55.

Помимо этого, станция организует выездные вакцинации в микрорайоны города. По предварительной договоренности с управляющими компаниями специалисты выезжают на место. Так, в первом квартале 2023 года в Пскове от бешенства привито около 1500 кошек и более 670 собак.