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Укольчик для Мурки

Прививать или не прививать? Этим вопросом задаются многие владельцы кошек и собак, особенно в преддверии дачного сезона, когда питомцев вывозят за город. На улице увеличивается риск подцепить паразитов или заразиться опасной инфекцией, что в домашних условиях происходит реже.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие болезни угрожают домашним животным, почему некоторые псковичи не хотят вакцинировать братьев меньших, зачем нужна прививка от бешенства, и где её делают бесплатно.

Стопроцентная смертность

«Бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь теплокровных животных, которая характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Всегда заканчивается смертельно», - говорится в сообщении Псковской областной ветлаборатории.

Эта болезнь может угрожать жизни домашних питомцев, диких зверей и людей. Человек может заразиться не только при укусе, достаточно даже царапины, в которую попала слюна больной особи. «Важно помнить, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до проявления клинических признаков болезни», - предупреждают специалисты.

Вероятность развития бешенства зависит от различных факторов: какое животное вас укусило, сколько вируса попало в организм, в каком состоянии находится иммунная система. Имеет значение и место укуса — наиболее опасными в плане заражения считаются голова и ступни, наиболее богатые нервными окончаниями.

Поэтому крайне не рекомендуется контактировать с дикими животными, которые повстречались на пути. Например, не стоит пытаться погладить вышедшую на дорогу лису, енота, барсука или грызуна. Они могут быть переносчиками бешенства. В случае укуса нужно немедленно обращаться в поликлинику, либо в травмпункт.

В Псковской области регулярно фиксируются случаи заражения бешенством домашних и диких животных. В этом году выявлено уже три факта, один из них — у енотовидной собаки в Великолукском районе. А прошлой весной в Пскове ввели карантин по бешенству из-за кота, которого горожанка подобрала в подъезде. Она пыталась вылечить животное, но не смогла. Однажды кот покусал спасительницу и через некоторое время погиб. В итоге женщине пришлось пройти курс вакцинации против бешенства, так как питомец был заразным.

Во избежание таких случаев горожанам советуют ежегодно вакцинировать кошек и собак. Иммунизация показана с трёхмесячного возраста. Прививку можно сделать совершенно бесплатно, причем не отходя далеко от дома. Госветслужба регулярно проводит выездные мероприятия по вакцинации животных. К примеру, сейчас жители Пскова могут привить своих хвостатых от бешенства по нескольким адресам в разных микрорайонах города.

А для предотвращения распространения болезни в дикой среде специалисты раскладывают в лесах специальные лакомства. В них спрятаны ампулы с вакциной для жителей лесов. Кстати, те, кто подвержен контакту с потенциальными переносчиками, тоже должны быть привиты: ветработники, егеря, охотники, а также сельские жители.

Побочный эффект

Услуги выездной вакцинации от бешенства в Пскове пользуются спросом, хоть и не слишком большим. Так, псковичка Мария в ближайшее время планирует посетить один из пунктов иммунизации, чтобы ввести вакцину своему коту Василисе. «Да, это кот — вышла небольшая путаница с полом. Ему еще нет полугода, но скоро поставлю прививку от бешенства, а потом стерилизую у ветеринара, поставлю все необходимые прививки», - поделилась горожанка.

Псковичка Светлана пока не спешит прививать своих подопечных от бешенства. В её доме живут собака Алиса (6 лет), кот Тоша (7 лет) и кошка Мышь (7-8 месяцев). «Собаку взяли из приюта, и ей в щенячьем возрасте сделали прививку от энтерита. Но у нее была не очень удачная побочка — понос, - рассказала об опыте вакцинации питомцев псковичка. - Коты сидят дома. Собаку в лес или в места, где могут быть возбудители, мы не вывозим. На улице приучена ничего не брать в рот, даже мышь какую-нибудь мертвую».

Псковичка Ирина не вакцинируют свою кошку Муру по схожим причинам.

«Кошке 5 лет, ничем никогда не болела, возможно, поэтому и не вставал вопрос прививки. Она стерилизована, регулярно обрабатываем от глистов, поскольку любит сидеть возле двери, собирая на пороге всю грязь. Вот, пожалуй, и все вмешательства. В будущем тоже не собираемся делать прививки, пока такой необходимости нет. Всегда находится в квартире, на улицу никогда не выпускали», - поделилась горожанка.

Кошка её матери Лиса тоже не привитая, и даже не стерилизованная. По словам Ирины, у 8-летней Лисы всё хорошо, болела только в первые месяцы, когда её взяли с улицы. Животное постоянно находится в квартире, никуда не вывозится.

Не видит смысла в прививке от бешенства и хозяйка Марса, который не ходит на улицу, Ирина. Она самостоятельно прививает кота от хламидиоза и лишая, даёт препараты от глистов.

А полугодовалый бенгал Марсель прививался уже дважды — от бешенства, а также панлейкопении, калицивирусной и герпесвирусной инфекции. Первую прививку делали предыдущие хозяева, которые от него отказались, вторую - новые владельцы. На повторную вакцинацию животное отправилось в 4 месяца. «Вечером после прививки температурил, был тихий, много спал, даже на руках полежал немного. А уже к утру стал бодр и подвижен, как будто ничего не было. Колоть пришлось в плечо, потому что Марселя трудно удержать», - поделилась его хозяйка Марина. Очередная вакцинация предстоит в возрасте 1 года, если питомца решат выводить на прогулку.

Марсель. Фото из личного архива хозяйки

Трёхгодовалый кот Феникс, который живёт у Анастасии, был привит от бешенства и от энтерита. Вакцинировались импортными вакцинами в клинике в частном порядке, усатый всегда переносил прививку без проблем. В этом году Феникса еще не прививали.

Псковичка Анастасия тоже защищает своих котов Марсика (10 лет) и Рыжего (2,5 года) от инфекций, в том числе от «чумки». Прививки всегда делали в клинике за деньги, про бесплатные вакцинации от бешенства слышала, но пока не пользовалась данной возможностью. «Надо прививать. Они не выходят на улицу, но младшего кота летом выносим на руках во двор, а зимой сам гуляет на поводке по снегу», - поделилась Анастасия и сообщила, что намерена снова отвезти подопечных в клинику на иммунизацию, если необходимые препараты будут в наличии.

Избежать эпидемии

По словам псковских зооволонтёров, сейчас дефицита вакцин от бешенства и других болезней не наблюдается. «Дефицит был, когда ввели санкции, сейчас наши производители достаточно успешно справляются с производством вакцин. Возможно, не всегда имеются в достаточном количестве импортные препараты, но их я тоже видела в продаже», - рассказала основатель кошачьего приюта «Вторая жизнь» Анна Суворова.

Она считает, что все домашние животные в обязательном порядке должны быть привиты. Причём не только от бешенства, но и от других не менее опасных болезней. Так, кошки могут переносить ринотрахеит, хламидиоз, кальцивироз, инфекционный перитонит. Самым опасным среди кошачьих заболеваний считается панлейкопения («кошачья чумка») - она вызывает смертельный исход в 95% случаев заражения котят в возрасте до трех месяцев. «Взрослые животные болеют полегче. Их можно вылечить и спасти, но лечение очень трудное и долгое, гибель питомца также возможна», - пояснила зооволонтёр. К тому же, «чумка» очень заразна, вирус сохраняется в среде обитания еще долгое время.

Поэтому все животные, которые попадают в пункт передержки с улицы, в обязательном порядке прививаются от этой болезни. Сначала проводится обработка от блох и глистов, затем ставится первая прививка.

«Котята прививаются двукратно с интервалом 21 день, всё это время они сидят на карантине, изолировано от других животных. Контакт не допускается, дабы избежать вспышки какого-нибудь заболевания. Передержка у нас небольшая, места мало, а на ограниченной территории существует большой риск эпидемии. Допустить этого не хотелось бы, поэтому необходимы тщательные обработки помещения и вакцинация», - подчеркнула Анна Суворова.

Подопечные Анны Суворовой. Фото из её личного архива

Её личные кошки и собаки тоже привиты от опасных заболеваний, у каждого питомца есть ветеринарный паспорт с отметками. Волонтёр заметила, что собаки могут переносить другие инфекционные заболевания, самое опасное из них — энтерит. Наибольшую угрозу представляет для маленьких щенков, старых и ослабленных животных.

Дело добровольное

Председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова подтвердила, что энтерит - страшная и очень серьезная инфекция. В приюте «Лесопилка» продолжают бороться с этим заболеванием, которое пришло вместе с подкинутыми щенками. Сейчас волонтёры могут принимать только привитых животных, остальных приходится обрабатывать и вакцинировать на домашних передержках. Одновременно с этим территория приюта постоянно обрабатывается, но энтерит сильнее: инфекция продолжает атаковать самых беззащитных жителей приюта. Так, недавно заболела подброшенная на заражённую территорию приюта Вега. Щенок несколько суток провел в стационаре ветклиники, где ему была оказана экстренная помощь. Сейчас Веге стало лучше, она долечивается в приюте под присмотром волонтёров.

Вега. Фото "Зоозащиты"

«Люди, которые хотят "сдать" щенков в приют, должны понимать, что какое-то время они сами могут быть вынужденной передержкой. Или помочь нам найти такую передержку. На это время мы берем на себя все расходы. Только так можно избежать немедленного заражения энтеритом, спасти щенков и от мучительной болезни, и от бездомного существования», - обратила внимание Вера Короткова.

Она добавила, что все попадающие в приют животные прививаются и чипируются. А что касается домашних, введение вакцины и чипа — дело добровольное. Но зоозащитница всё же советует ставить прививку от бешенства тем домашним питомцам, которые вывозятся на прогулки в лес, на дачу, живут недалеко от лесного массива. Она напомнила, что бешенство — это страшное заболевание, которое не лечится и приводит к летальному исходу. По словам Веры Коротковой, с вакцинами от этого заболевания никогда не было перебоев: есть импортные, есть в комплексе с другими вирусами, есть отечественная вакцина, которую делают бесплатно по средам в городской станции по борьбе с болезнями животных.

Зоозащитница добавила, что и тем животным, которые не выходят за порог квартиры, лучше сделать прививку от вирусных инфекций. «Потому что вирус панлейкопении, герпеса и других болезней можно принести на обуви, на одежде», - подчеркнула Вера Короткова.

В настоящее время хозяева вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации питомца. Как водится, есть противники и сторонники прививок. Но эксперты уверяют, что лучше не пренебрегать иммунизацией. Ведь вирусы могут подстерегать везде: в корме и воде, на одежде и обуви человека, входящего в дом. И в некоторых случаях можно не спасти заражённое животное и заболеть самому.

Ульяна Ловыгина