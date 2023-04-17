Десять тысяч псковичей уже выбрали общественные территории для благоустройства

Уже десять тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.
Рейтинговое голосование граждан по выбору общественных территорий для благоустройства проходит на единой федеральной платформе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Оно продлится по 31 мая включительно.
В Пскове в этом году выбирают 4 территории-победителя: один сквер для разработки проекта благоустройства и три локации для установки спортивных площадок. Работы будут проведены в 2024 году. Всего на выбор предложено 14 территорий.
Для разработки проекта благоустройства:
Для установки детской площадки:
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Псковской области. Для этого необходимо зарегистрироваться на единой платформе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Победителями голосования признаются общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов.