Общество

Десять тысяч псковичей уже выбрали общественные территории для благоустройства

Уже десять тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.

Рейтинговое голосование граждан по выбору общественных территорий для благоустройства проходит на единой федеральной платформе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Оно продлится по 31 мая включительно.

В Пскове в этом году выбирают 4 территории-победителя: один сквер для разработки проекта благоустройства и три локации для установки спортивных площадок. Работы будут проведены в 2024 году. Всего на выбор предложено 14 территорий.

Для разработки проекта благоустройства:

сквер у гостиницы «Рижская»,

сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом,

сквер у дома № 1/3 на улице Советской,

территория у памятника в честь 50-летия Красной Армии в микрорайоне Кресты.

Для установки детской площадки:

сквер за стеной Окольного города от улицы Труда до улицы О. Кошевого, прилегающий к дому №14 на улице Труда,

территория вдоль домов №№77 и 81 на Рижском проспекте,

территория между детским садом №28 и домом №8 на улице Технической,

территория у домов №№3, 3а, 5, 7 на улице Мирной,

территория у домов №№35, 37, 41, 43 на Рижском проспекте,

территория у домов №№11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов №№12, 14, 16 на улице Звездной,

территория у дома №71б на улице Николая Васильева,

территория между домами №№62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Новоселов,

территория у дома № 5а на улице Рокоссовского и дома №6 на улице Байкова,

территория между домом №7 на улице Стахановской и домом №32а на улице Металлистов.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Псковской области. Для этого необходимо зарегистрироваться на единой платформе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Победителями голосования признаются общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов.