Общество

Спрос на пекарей и кондитеров в компаниях СЗФО за год вырос почти на 40%

Спрос на пекарей и кондитеров на Северо-Западе России у местных компаний за год вырос на 39%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала года российские работодатели из хлебопекарной отрасли разместили более 10 000 вакансий, из них только за последний месяц более 5 000 вакансий. Прирост вакансий весной 2023 года в хлебной отрасли страны по сравнению с тем же периодом 2022 года +95%.

По данным сервиса, лидерами рейтинга регионов с наибольшей долей вакансий и спросом на новый персонал в хлебопекарной отрасли за последний месяц стали Москва (почти 18% новых вакансий за месяц или более 900 новых рабочих мест), Санкт-Петербург (11% или более 600 вакансий) и Московская область (9%).

На Северо-Западе страны у местных компаний за год спрос на пекарей и кондитеров вырос на 39%. Особую активность в поиске пекарей и кондитеров проявляют работодатели из Мурманской области (рост спроса в 4 раза за год), Карелии (рост числа вакансий в пекарной отрасли в 2 раза). Также увеличился спрос новых работников компаний из Коми (+113% новых вакансий), Архангельской области (+25%), Санкт-Петербурга (+32%).

Самыми востребованными специалистами у работодателей из хлебной отрасли на данный момент являются кухонный производственный персонал (пекари и кондитеры), продавцы и кассиры, а также технологи. Причем последние, как правило, чаще других получают высокие предлагаемые зарплаты наравне с директорами магазинов.

Средняя предлагаемая зарплата в хлебной отрасли страны на данный момент составляет порядка 50 000 рублей, это на 9% или 4 000 рублей больше, чем весной 2022 года. При этом средняя ожидаемая зарплата у соискателей в хлебной отрасли достигает 60 000 рублей. Сильнее всего за год зарплаты выросли в вакансиях для кондитеров. Так, на данный момент кондитер в СЗФО может заработать до 57 400 рублей, что на 6 000 рублей больше, чем весной 2022 года. Одни из самых высоких зарплат в пекарной сфере можно заработать в пекарнях Санкт-Петербурга (до 69 000 рублей), Мурманской области (до 65 200 рублей), Калининградской области (до 57 400) и Коми (до 52 800 рублей).