Общество

«Когда вырасту - стану космонавтом!»

Кем ты хочешь стать? Этот вопрос может ввести в ступор даже некоторых взрослых, так и не нашедших своего призвания. Что уж говорить о подростках, на хрупкие плечи которых вскоре ляжет бремя самостоятельной жизни. Далеко не каждый ребёнок готов с ходу сказать, чем хочет заниматься в будущем. Может, он мечтает лечить животных, ремонтировать технику, рисовать или же шить одежду? Но озвучить своё желание по ряду причин не решается.

Можно ли выбрать профессию мечты с первого раза, как старшекласснику понять свои склонности и определиться с учебным заведением, и каких ошибок стоит избегать родителям, Псковской Ленте Новостей рассказала практикующий психолог Олеся Бабурина.

У них есть мечты и желания

- Давайте начнём с рекомендаций родителям. Как помочь ребёнку разобраться в своих профессиональных интересах и склонностях, выявить сильные и слабые стороны личности?

- Самая лучшая помощь ребенку, на мой взгляд, - не мешать ему, наблюдать за ним в процессе детства, взросления и помогать развивать то, что нравится и получается. Не откладывать момент выбора профессии и экзаменов на последний год школы. Чем раньше дети начнут выбирать своё будущее и привыкать к мысли об экзаменах, тем спокойнее будут к ним относиться, как к чему-то обыденному. А значит, будут меньше стрессовать и накручивать себя.

Эту тему следует поднимать уже в восьмом классе. Можно предложить ученику заглянуть на сайты учебных заведений, узнать, какие предметы потребуется выучить для поступления на понравившуюся специальность. Многие вузы и колледжи проводят дни открытых дверей, посещайте такие мероприятия. Это поможет и родителям, и подростку совсем иначе относиться к экзаменам и предстоящей подготовке к ним. Важно сформировать отношение к экзамену не как к чему-то сверхъестественному, а как к ключику от двери, за которой старшеклассника ждет удивительная и насыщенная взрослая жизнь. Это однозначно вдохновляет.

Важно понимать, что любит делать ребёнок, чем увлекается, чем может подолгу заниматься в свободное время. Что он читает, смотрит? Какие у него есть таланты и способности: петь, рисовать, плавать, танцевать, анализировать?

Сам ребёнок всегда знает, чего хочет. Дети 10-12 лет сразу говорят, кем хотят быть и чем заниматься. У них есть мечты и желания. Но потом вмешиваются взрослые: «это не востребовано», «этим денег не заработаешь», «то, что ты хочешь, это не серьезно». Или, например, в семье все врачи, или педагоги, или музыканты, и ребёнку говорят, что он должен соответствовать. И вот здесь ребенок начинает сомневаться и отказываться от своих собственных желаний.

И маме, и папе желательно проанализировать сильные и слабые стороны себя и ребёнка, чтобы стать для него примером. Сильные стороны определяются так: вы делаете что-то хорошо, и это даётся легко, приносит энергию, радость, прилив сил. Признаки слабых сторон: избегание данного вида деятельности; наличие негативных эмоций; медлительность и нежелание деятельности; на это нужно больше времени, чем другим. Можно сказать, что человек словно страдает от этой деятельности.

- Какие типичные ошибки могут совершать родители выпускников? Чего точно не стоит делать?

- Если вам не удалось стать известным на весь мир врачом, это не говорит о том, что ребёнок мечтает наверстать упущенное вами. У него есть свои собственные мечты, которые вполне вероятно расходятся с вашими. Оставьте свои амбиции до лучших времён и посмотрите на ваше чадо: кто это? Может, будущий строитель или фельдшер, который прославится своими способностями на всю страну? Или футболист, способный вывести сборную на новый уровень? Многие родители этого не понимают, в итоге ребёнок идёт в навязанное ему учебное заведение и через пару лет бросает учёбу. Либо всё же получает диплом и никогда им не пользуется.

«Один раз и на всю жизнь»

- Как выпускнику понять, какая профессия ему подходит? Например, если ребенок совсем не знает, кем хочет быть. Как разобраться в себе?

- Повторюсь: ребенок чаще всего знает, что он хочет. Но может бояться это озвучить и встретиться с неодобрением родителей или значимых близких. Как разобраться в себе, если что-то смущает? Сесть и подумать, кем ты хотел стать в детстве. Желаешь заниматься творчеством, что-то делать своими руками, тренировать свое тело или тебе близок исключительно только умственный труд, сидеть за компьютером в офисе. Хочешь работать со взрослыми или с детьми? Общаться с окружающими или трудиться уединенно? Также для будущей профессии важно учитывать свойства темперамента, хронотип (жаворонок или сова).

Можно задать вопросы своим друзьям или одноклассникам, учителям. Как вы думаете, какие у меня сильные стороны? В чем бы порекомендовали меня? Что у меня хорошо получается? Каковы мои недостатки? Спрашивать это нужно только у самых близких. Тесты на профессиональную ориентацию и на определение своих ключевых достоинств также в помощь.

- Можно ли выбрать профессию «один раз и на всю жизнь»? Почему не стоит бояться ошибиться?

- Можно выбрать профессию «один раз и на всю жизнь», стать профессионалом в своем деле. Однако определиться с выбором раз и навсегда получается далеко не у всех. А порой со временем можно и вовсе разочароваться в выбранном деле. Также профессия однажды может стать невостребованной. Желательно прокачивать свои навыки в других сферах. Работодатели часто ищут универсального работника. Также психологи считают, что раз в 6-7 лет человеку полезно менять работу или сферу деятельности.

- Нужно быть готовым и к тому, что не сможешь успешно сдать экзамены или поступить туда, куда планировал?

- Да, лучше заранее продумайте запасные варианты. Я понимаю, что ни родители, ни дети не хотят думать о возможности провала на экзаменах. Особенно, если уже пару лет назад определились с направлением и выбрали учебное заведение. Наличие «обходных путей» поможет снизить нервное напряжение, что само по себе уменьшит шансы не сдать экзамены и не поступить в тот самый вуз. Родители должны проговорить с ребёнком, что произойдёт, если он не пройдёт по конкурсу: возможно, получится поступить на платное отделение, или вот есть запасной вариант — колледж, где можно получить востребованную профессию. А потом уже, при желании, пойти дальше, получить высшее образование. Самое главное, что требуется от родителей, — быть рядом и давать ребёнку уверенность, что он может прийти домой с любой оценкой и любым количеством баллов.

Не давить и не нагнетать

- Как помочь старшекласснику подготовиться к экзаменам и не навредить?

- Первое, что точно не нужно делать, так это запрещать отдыхать. Ребёнок имеет право на хобби, встречи с друзьями. Его жизнь не должна сводиться лишь к подготовке к экзаменам. Перемена действий и локаций поможет разгрузить мозг, если это, конечно, не смена изучения английского на подготовку к ЕГЭ по математике. Пускай старшеклассник, как и раньше, посещает тренировки, заряжается энергией, выплёскивает усталость и негатив привычным способом. А после, отдохнувший и с хорошим настроением, садится за учёбу.

Важно и грамотное распределение домашних обязанностей. Они однозначно нужны: мытьё полов порой прекрасно помогает снять умственную усталость. Но не переборщите, не стоит перекладывать все свои хлопоты на детей, у них должно быть свободное время.

Не давите, не навязывайте, не настаивайте, не нагнетайте… Привыкайте говорить со своим ребёнком обо всём на свете. Спрашивайте, как у него дела, не испортилось ли отчего-то настроение? Только не в форме допроса или отчёта о подготовке к экзаменам, а в виде искренней беседы. Подросток ни за что не расскажет правды, если не захочет этого сам. Он должен понимать, что родители всегда готовы оказать помощь, если та потребуется. Почаще говорите своим детям, что любите их и верите в них.

- Как выпускнику справиться с волнением перед предстоящими экзаменами?

- Для ребенка важен полноценный сон. Желательно выспаться перед экзаменом. Можно наблюдать и проговаривать свое состояние и реакции тела. Как только мы замечаем, что с нами происходит, и признаем это, нам становится легче, или симптом полностью проходит. Например: «Я сейчас очень волнуюсь, у меня трясутся руки, они стали мокрыми (или холодными), пересохло во рту. То, что со мной происходит, нормально. Я волнуюсь перед экзаменом. Со мной все в порядке». Спрашивать себя, что я сейчас хочу, и что мне поможет справиться с волнением. Сделать себе какое-то поощрение после экзамена, запланировать заранее что-то приятное для себя, хорошее, вкусное, интересное.

Лучше быть богатым слесарем, чем нищим экономистом

- Почему, возможно, не стоит стремиться в вуз? В колледжах также можно получить хорошее образование и получить востребованную профессию.

- Острая потребность в высшем образовании сейчас уже не совсем актуальна. Талантливые айтишники, занимающиеся самообразованием и имеющие за плечами только 11-классов, зарабатывают приличные суммы, не выходя из дома. А доходы токарей, трактористов и электриков, прошедших обучение в колледжах, несравнимо выше зарплат многих выпускников вузов, просиживающих штаны в офисах. Это не означает, что нужно «забить» на экзамены, бросить школу и забыть о поступлении в вуз. Но зацикливаться на таких вещах больше, чем требуется, не стоит. Ищите свой путь, каким бы он ни был, путём проб и ошибок.

- Некоторые профессии перешли в разряд «непрестижных». К тому же, оплата труда в ряде сфер оставляет желать лучше, потому многие стремятся получить «популярное образование» - например, выучиться на экономиста или менеджера.

- «Денежность и престижность» профессии определятся способностями конкретного работника. Как говорится: можно быть богатым слесарем и нищим экономистом. Не стоит настаивать на IT-сфере, если ребенок склонен к гуманитарным наукам и мечтает преподавать русский язык и литературу.

Поиск «нужной» или «вечно востребованной» профессии тоже ни к чему хорошему не приведёт. В наш век информационных технологий многих специалистов могут заменить роботы. Конечно, есть и те, кто всегда требуется — например, врачи и медсёстры, спасатели. Или те, кто будет настраивать высокотехнологичную робототехнику. Но, опять же, важно учитывать склонности человека. Никто не сумеет достичь высот в сфере, к которой не лежит душа. Если вы каждый день будете ходить на нужную людям, но нелюбимую вами работу, вы вряд ли до конца реализуете свой потенциал. Поэтому если ребёнок хочет чинить машины или рисовать — просто пожелайте ему счастья и позвольте заниматься любимым делом. Толку от этого будет однозначно больше, чем от обилия людей, которые не хотят и не могут найти работу по специальности.

Беседовала Ульяна Ловыгина