Общество

Сове со сломанным крылом пытаются найти приют в Пскове

Сове со сломанным крылом пытаются найти приют в Пскове. Снимок найденной подбитой птицы разместили в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Петров / «ВКонтакте»

«Подскажите, куда можно пристроить? Нашëл сову в поле, у неё сломано крыло», – написал автор поста.

В комментариях псковичу посоветовали оставить птицу себе и для начала оказать первую помощь пернатому.

«Необходимо зафиксировать сломанное крыло, чтобы оно не смещалось, чтобы птице не было очень больно. Зафиксировать можно эластичным бинтом, осторожно, придав крылу его естественную форму в сложенном состоянии. Стоит покормить птицу. Предложите ей немного сырого куриного филе или сырого куриного фарша, мелко порезанные куриные сердечки, куриную печёнку, налейте воды в мисочку. Поместите её в безопасное, тихое, тёплое, но не жаркое место», – перечислила рекомендации местная жительница.

Она также пояснила, что сломанное крыло у птицы, скорее всего, не срастётся даже после операции, поскольку кости в этом месте очень тонкие, их сложно будет соединить и зафиксировать, чтобы они совпали и срослись. «А если и срастётся, то летать птица всё равно больше не сможет, во всяком случае, она не сможет летать на дальние расстояния, так как крылу будет не набрать прежнюю силу. Поэтому в природу выпускать её нельзя, она погибнет», – добавила горожанка.

Также подписчики сообщества посоветовали обратиться в городскую организацию «Птичий дворик».