Общество

В новой системе высшего образования будет три ступени – глава Минобрнауки

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков представил новую систему высшего образования. По его словам, она будет включать в себя три ступени.

Первая ступень – базовое основное высшее образование со сроком обучения от четырех до шести лет. Эта ступень будет соответствовать специалитету или бакалавриату.

Еще одна ступень – специализированное высшее образование. В этом случае срок обучения составит от года до двух лет. Оно соотносится с ординатурой, магистратурой или ассистентурой-стажировкой. По словам Фалькова, аспирантуру было решено выделить в отдельную ступень образования. Министр отметил, что аспирантура будет заниматься подготовкой научных кадров, пишет RuNews24.

Для обучения на этой ступени необходимо иметь высшее образование со сроком обучения не менее пяти лет, либо вторую ступень – специализированное высшее образование.