Межведомственные киберучения впервые провели в Псковской области

Межведомственные киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации впервые прошли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
В учениях приняли участие государственные и муниципальные служащие -управленцы и технические специалисты в сфере информационной безопасности. Среди них — сотрудники правительства Псковской области, регионального комитета по здравоохранению, администрации города Пскова, медицинского информационно-аналитического центра, Центра информационных систем Псковской области и МФЦ.
В качестве полигона для киберучений выступала инфраструктура виртуального предприятия, функционально схожая с реальной организацией.
Участники разделились на группу мониторинга и группу реагирования. Первой, используя специализированные средства обнаружения вторжений и навыки по анализу сетевого трафика, предстояло обнаружить следы взлома условным хакером, провести анализ событий информационной безопасности, сформировать инциденты и передать найденную информацию группе реагирования. Та, в свою очередь, обладая знаниями об инфраструктуре виртуального предприятия и основываясь на информацию от группы реагирования, общесистемными средствами устраняла уязвимые места в инфраструктуре виртуального предприятия.
Итогом совместной работы обеих групп стали проверка готовности и повышение практических навыков специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере технической защиты информации.
Киберучения организованы при поддержке управления цифрового развития и связи правительства Псковской области и Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности ООО «Инфолайн» в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.