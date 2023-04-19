Общество

Заражён и опасен: кто может временно остаться без соцуслуг

Минздрав составил список противопоказаний, из-за которых некоторым больным смогут временно отказать в социальном обслуживании. Это коснётся тех, кто получает услуги на дому, в стационаре и полустационаре. Заботу о заразных и психически опасных пациентах планируется возложить на плечи квалифицированных медиков.

Кто может остаться без соцобслуживания, кого защищает новый закон, и готова ли система здравоохранения Псковской области к дополнительной нагрузке, выяснила Псковская Лента Новостей.

От туберкулёза до проказы

Право временно не обслуживать подопечного на дому или в стационаре соцработники получили по новому федеральному закону, который вступил в силу 20 марта. Подготовленный Минздравом перечень противопоказаний пока что находится на стадии обсуждения, он размещён на портале нормативных правовых актов.

В частности, отказывать в соцобслуживании предлагается при наличии туберкулеза с бактериовыделением, при острых и хронических инфекциях в стадии обострения, при лихорадке и сыпи неясной этиологии. Также в список вошли хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе на фоне употребления психоактивных веществ.

В Псковской области на протяжении 10 лет отмечается волнообразное снижение заболеваемости активным туберкулезом. В 2022 году в регионе зарегистрировали 130 новых случаев. Показатель заболеваемости составил 21,19 на 100 тысяч населения, что на 12,2% ниже уровня 2021 года.

Кроме того, планируется не допускать соцработников к пациентам с лепрой, гангреной и некрозом лёгкого, тяжелыми хроническими заболеваниями кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым. В перечень противопоказаний вошли и злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; эпилепсия с частыми припадками, пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания, трахеостома, пожизненная нефростома.

При этом соцобслуживание возобновится сразу же после выздоровления пациента. Авторы инициативы предполагают таким образом защитить не только соцработников, но и их подопечных, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Именно на медиков будет возложена обязанность по уходу за пациентами из списка.

Над вышеуказанным перечнем потрудились инфекционисты, дерматологи, онкологи, психиатры и другие специалисты. Сейчас Минздрав анализирует поступающие отзывы, проводит встречи с медицинским и экспертным сообществом, пациентскими и общественными организациями, в рамках которых документ детально обсуждается и дорабатывается.

Здоров — получи услугу

Аналогичный перечень медицинских противопоказаний ранее был установлен только для стационарной формы социального обслуживания, разъяснила ситуацию председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Теперь рекомендации планируют распространить на оказание соцуслуг на дому и в полустационарной форме.

Руководитель профильного комитета подчеркнула, что для получателей социальных услуг ничего не изменится, гражданам по-прежнему будут оказывать необходимую помощь. Просто соцработники будут передавать своих подопечных на период болезни медицинским организациям, которые смогут обеспечить пациентам должный уход.

«Даже если человек находится у нас в стационаре и сильно заболел, мы его направляем в медицинскую организацию. Он выздоравливает, мы его забираем обратно. Точно также с обслуживанием на дому и в полустационаре: если человек заболел или имеет какие-то противопоказания к обслуживанию, он лечится и после приходит к нам на полустационар, либо мы его обслуживаем на дому», - объяснила Ольга Евстигнеева.

Она напомнила, что ряд болезней, например, туберкулёз в определённой стадии, требует квалифицированного медицинского наблюдения. Такому пациенту жизненно важно находиться в организации здравоохранения, а не получать социальное обслуживание, например, в доме инвалидов или где-то еще.

Специалист уверена, что новые рекомендации помогут обезопасить и пациентов, и соцработников, и всех окружающих. Она добавила, что в документе появилось новое противопоказание для обслуживания подопечных на стационарной форме - острые инфекционные заболевания, что, скорее всего, связано с коронавирусом. «У нас сейчас и ковид, и риновирусная, и ротовирусная инфекция очень часто бывают», - заметила председатель комитета. И люди, которые приходят обслуживать получателей соцуслуг, могут заразиться опасным заболеванием.

Ольга Евстигнеева добавила, что, если социальный работник во время визита к получателю услуги видит, что у того температура, что человек себя плохо чувствует, либо у него обострилось какое-то хроническое заболевание, то сразу вызывает доктора. «Когда человек подлечится, получит справку о том, что здоров, мы снова можем отправлять к нему социального работника», - пояснила руководитель комитета.

Она считает расширение списка противопоказаний правильным решением. Ольга Евстигнеева напомнила, что документ еще не утверждён, сейчас он находится в стадии рассмотрения. Впоследствии в проект могут быть внесены какие-либо замечания, дополнения, либо исключения.

Обезопасить всех

Нововведения всё же нужны и соцработникам, и самим пациентам, подтвердила председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Валерия Мишакова. По её мнению, людям с заболеваниями из списка в медицинском учреждении помогут гораздо больше, нежели в социальной службе.

«Если у пациента открытая форма туберкулёза, он должен лечиться в противотуберкулёзном диспансере. Если у него часто случаются припадки эпилепсии, то нужен точно не социальный работник, а квалифицированный медперсонал, желательно врачи», - заявила Валерия Мишакова.

Она подчеркнула, что федеральный перечень писался с учётом мнения медиков, социальных служб. К тому же, решение об отказе будет приниматься не просто так, на основании пожеланий конкретного соцработника, а с учётом медицинской документации, подтверждённого диагноза и установленных ограничений.

«Это нужно, чтобы обезопасить самих пациентов. Какую помощь может оказать соцработник, например, при эпилепсии? Может, какую-то первую помощь. Причём, проявив растерянность, рассеянность, ещё и неправильно её оказать, что может повлечь не самые хорошие последствия», - предупредила Валерия Мишакова.

Важно подумать и о здоровье соцработников, которые во время ухода за некоторыми подопечными порой подвергают опасности свою собственную жизнь. Валерия Мишакова напомнила, что в первую очередь, конечно, необходимо пользоваться мерами профилактики, которые со времён пандемии коронавируса никуда не ушли. «Те же маски, перчатки, антисептики. Так и пользуемся ими до сих пор в своей деятельности», - поделилась она.

Но кроме вероятности заразиться есть другие риски: например, если онкологический больной вдруг умрёт при соцработнике, то это не самый лучший вариант для последнего, для его психического состояния. - лучше сделать как прямую речь эксперта

Не делать наотмашь

Депутат Псковского областного Собрания, Заслуженный врач России Виктор Антонов, более 20 лет возглавлявший медучреждения в регионе, в том числе областную больницу, уверен, что к данному вопросу нужно подходить очень внимательно. Депутат заметил, что в списке противопоказаний собраны совершенно разные заболевания — и те, где есть бацилловыделитель, и где его нет.

«Всё зависит от болезни, как она протекает, тяжелый случай, средний или легкое течение. Тот же туберкулёз — есть опасный для окружающих, а есть не представляющий никакой опасности», - пояснил Виктор Антонов.

Кроме того, он напомнил, что в Псковской области не хватает медицинских работников. «И, если на этот дефицит ляжет дополнительная нагрузка, которую могут выполнять люди без специального медицинского образования, захлебнемся вообще», - предупредил Виктор Антонов.

По его мнению, здорового населения в принципе мало, и не всех людей должны наблюдать медики. Есть болезни, которые всегда курировала социальная сфера, и это правильно, считает депутат областного Собрания. «Есть сложившая система, которая работает, где-то её подправить — да. Но наотмашь все делать нельзя», - заявил Виктор Антонов.

Он согласился с предположением, что необдуманные решения могут сказаться на положении больных людей, у которых имеется потребность в соцобслуживании. «Это и качество жизни, и болезни могут обостриться», - подчеркнул депутат.

В Псковской области медработникам, которые оказывают медпомощь при ВИЧ, туберкулёзе, психических расстройствах и расстройствах поведения, положены региональные доплаты. Ежемесячная выплата составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности и отработанного времени.

Вице-спикер, член комитета по труду и социальной политике Псковского областного собрания депутатов Армен Мнацаканян, долго время работавший в органах соцзащиты, также считает, что вопрос очень серьёзный, и важно продумать все возможные последствия нововведений. Депутат рассказал, что во время визита соцработников к подопечным неоднократно случались неприятные ситуации, поэтому в целом решение установить противопоказания верное. Сотрудник соцзащиты должен знать, к кому он идёт, не представляет ли этот человек угрозы.

Также, по мнению Армена Мнацаканяна, важно предотвратить ситуации, когда люди могут вообще остаться без должного ухода. Каждый отказ должен быть мотивированным, а больной человек должен находиться под наблюдением медиков. Иначе в опасности могут оказаться все окружающие.

При этом Армен Мнацаканян обратил внимание, что в настоящее время для здравоохранения региона новшества грозят непосильной нагрузкой с учётом нехватки специалистов.

Помощь до конца

По закону право на социальное обслуживание имеют люди, в силу определённых причин не способные обслужить себя сами. Например, вследствие болезни, травмы, возраста или инвалидности. А те, кто неизлечимо болен, могут рассчитывать на паллиативную помощь.

В соответствии с приказом Минздрава при наличии показаний паллиативная медицинская помощь показана пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. В этом списке онкологические, кардиологические, неврологические болезни, серьезные последствия травм, ВИЧ/СПИД.

Системы хосписной помощи и паллиатива описанные выше поправки не коснутся. Дело в том, что в РФ паллиативная помощь отнесена к системе здравоохранения, тогда как в некоторых других странах это понятие подразумевает социальное обслуживание с элементами медицины.

В Псковской области развитие паллиативной помощи началось в 1993 году с создания хосписа, сначала как структурного подразделения на 15 коек на базе инфекционной больницы. Сейчас хоспис имени святой Марфы-Марии рассчитан на 35 коек, там находятся пациенты с онкологическими заболеваниями, с глубокими неврологическими нарушениями, нарушениями жизненно важных функций.

Фото с сайта хосписа имени святой Марфы-Марии

«Наше учреждение предназначено для пациентов, которых нельзя вылечить, но которым можно и нужно помочь. В нашем хосписе обеспечивается достойная жизнь каждого человека до конца», - говорит директор государственного бюджетного Учреждения здравоохранения Псковской области «Хоспис имени святой Марфы-Марии» Татьяна Васильева в приветствии на сайте учреждения. Здесь оказывают не только медицинские услуги, но и психологическую и духовную поддержку, на которую могут рассчитывать как пациенты, так и их родственники.

Кроме того, с 2015 года при хосписе действует выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи на дому. «Мы выезжаем только к онкологическим больным. Патронажная служба обслуживает онкологических больных IV клинической группы», - сообщили в хосписе и заверили, что никакой опасности для медработников при этом не возникает. В учреждении сообщили, что служба весьма загружена, ежедневно медики выезжают к пациентам, ставят капельницы и оказывают другую необходимую медицинскую помощь. В среднем они обслуживают 140 пациентов в месяц.

Немаловажно, что все эти услуги оказывают специально обученные врачи, медсёстры и младший медицинский персонал, владеющие специальными знаниями и имеющие большой опыт в области ухода за тяжелейшими пациентами.

Очевидно, что соцработник не способен заменить медика и в некоторых ситуациях может даже навредить больному. А заодно заразиться от него и по дороге домой инфицировать еще неопределенное количество людей, что лишь увеличит нагрузку на здравоохранение. Во избежание таких ситуаций и разработали нововведения, призванные облегчить и сохранить жизнь и социальным службам, и их подопечным, и врачам. Однако ряд вопросов пока остаются нерешёнными, например, кто будет приносить продукты одиноким гражданам, ожидающим выздоровления на дому.

Ульяна Ловыгина