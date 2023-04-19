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Инициативу по созданию Аллеи памяти погибших в СВО поддержали великолукские краеведы

Великолукское городское краеведческое общество поддержало инициативу по созданию Аллеи памяти погибших при выполнении задач специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: Великолукское городское краеведческое общество / «ВКонтакте»

Такое решение вошло в резолюцию по итогам работы научно-практической конференции «На каждом метре в городе моем поставить можно памятники славы».

Кроме того, был одобрен представленный опыт работы по военно-патриотическому воспитанию учреждений образования и культуры (школа № 1, лицей № 10, ДК имени Ленина, музей-усадьба С.В. Ковалевской).

Также была отмечена необходимость продолжить работу по мемориализации событий, персоналий и воинских формирований, связанных с военной историей города Великие Луки.