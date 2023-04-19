Общество

Онколог перечислил признаки рака, которые проявляются утром

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о симптомах рака, которые можно заметить по утрам.

Если у человека онкология легких, то утро у него может начинаться с сильного кашля. Также люди с раком легких чувствуют усталость сразу после пробуждения, а утром чувствуют жар и покрываются потом, сообщает портал «МедикФорум».

«Пациенты, пораженные смертельным заболеванием, могут заметить симптомы сразу после пробуждения. В то время как каждый может чувствовать себя немного усталым и плохо с самого утра, следующие признаки не следует игнорировать. Пациент может чувствовать, что просыпается весь в поту, а также в жару. Если это сопровождается сухим кашлем более трех недель или кровью в мокроте, это может указывать на рак легких», — предупредил Воробьев.