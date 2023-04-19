Общество

Псковичи уберут 45 территорий в рамках всероссийского субботника

Псковская область присоединилась к мероприятиям Всероссийского субботника по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В некоторых муниципалитетах уборка общественных территорий уже началась. Так, сегодня жители поселка Бежаницы приводят в порядок пространства парка Усадище и сквера Десантников. В Идрице жители поселка вышли на очистку от мусора и прошлогодних листьев площади Знамени Победы и городского пляжа. Сразу четыре общественные территории убирают в Острове — к концу дня здесь преобразятся городские улицы, скверы и парки.

Основные мероприятия пройдут в субботу, 22 апреля.

В Пскове в рамках субботника планируется очистить набережную реки Великой в районе Овсище. В Великих Луках — общественные территории на проспекте Гагарина, улице Дьяконова, площади Ленина и на острове Дятлинка. Наибольшее число площадок предложено в Великолукском районе. Здесь будут приведены в порядок парк в деревне Поречье и несколько общественных территорий в поселках Дубрава-1и Переслегино.

Всего в Псковской области планируется очистить 45 территорий. В мероприятиях примут участие работники муниципальных предприятий и организаций, школьники, студенты и жители Псковской области. В некоторых районах субботники будут сопровождаться культурно-массовыми мероприятиями.

На субботнике во всех муниципалитетах участников дополнительно проинформируют об онлайн-голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»).

Решение о проведении всероссийского субботника принято Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «ФКГС» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах.

«Традиционная весенняя уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений позволит жителям принять участие в благоустройстве своего региона и стать частью позитивных изменений в родном районе и в России в целом», - отметили в правительстве.