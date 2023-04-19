Общество

Свой любимый профсоюзный лозунг назвал Игорь Иванов

Свой самый любимый профсоюзный лозунг назвал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«"Солидарность трудящихся - единство страны" – лозунг Первомая этого года, теперь он мой любимый. Конечно, хороши те лозунги, которые уже реализованы. Например, долгое время нашим основным лозунгом был "МРОТ не ниже прожиточного минимума". Мы же добились этого, мы же сделали. Солидарность трудящихся есть, но всё еще есть над чем нам стоит поработать», – сказал Игорь Иванов.

Он также пояснил, каким образом выбираются профсоюзные лозунги.

«На уровне Федерации независимых профсоюзов России создан комитет солидарных действий, все членские организации придумывают профсоюзные лозунги. Мы собираемся, смотрим все, что направили все отраслевые профсоюзы по России, какие пожелания есть от территориальных центров, и выбираем актуальный лозунг к Первомаю», – отметил гость студии.

По мнению Игоря Иванова, Федерация независимых профсоюзов России – самая демократическая организация страны.