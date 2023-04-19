Общество

«Разговор о важном» провели с учителями в Пскове

Открытый диалог «Разговор о важном с учителями» провели в Пскове в рамках Всероссийского форума «Разговоры о важном», который проходит в Псковской области 20-22 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии выступил учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область) Дмитрий Лутовинов, который стал победителем конкурса «Учитель года России» в 2022 году.

«Мы всегда вели воспитательную работу, нужно об этом сказать, но у каждой школы, у каждого класса был свой план воспитательной работы. Сейчас мы говорим о том, что важно во всей стране. В каждой школе каждый понедельник каждый ученик это слышит. Это объединяет, создает единую среду. Я считаю, что это правильно, ведь о важном нужно говорить со всеми», – сказал Дмитрий Лутовинов.

Педагог отметил, что темы для «Разговоров о важном» присутствовали в учебном материале всегда, но были разбросаны по предметам, учителям и времени, а введение отдельного урока позволило систематизировать и структурировать эту информацию.

Сессия проходила по трем группам:

Воспитание патриотизма и формирование чувства благодарности у подрастающего поколения;

Мировоззренческая, традиционные российские ценности;

Развитие проекта «Разговоры о важном» и его интеграция в учебные предметы.

Модераторами сессии стали педагоги Ставропольского края, Воронежской области, а также Приморского края.

По результатам сессии участникам предстоит выработать рекомендаций по развитию проекта «Разговоры о важном» в 2023-2024 учебном году.

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко также посетил форум.

«Этот форум посвящен подведению итогов реализации новаторского, инновационного образовательного проекта. Эти занятия посвящены важнейшим ценностям нашего общества, тому, что мы должны передать юному поколению наших граждан», – подчеркнул Максим Костенко.

Он отметил, что к 21 апреля почти все «Разговоры о важном» уже проведены, и этот форум стал возможностью собрать опыт учителей за год и систематизировать его для последующих лет.

Форум также посетила директор института стратегии развития образования Российской академии образования Татьяна Суханова.