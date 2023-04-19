Общество

Всероссийский форум «Разговоры о важном» стартует в Пушкинских Горах

Всероссийский форум «Разговоры о важном» пройдет в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие соберет свыше 100 учителей и наставников из более чем 60-ти регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для участников форума подготовлена насыщенная деловая программа. В первый день форума, который откроется в Пушкиногорском районе на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», состоится встреча с классными руководителями и советниками по воспитанию. Эксперты, представители власти и духовенства пообщаются с участниками форума на актуальные темы детства и юношества.

Следующий день участники форума проведут в Пскове. В Псковском техническом лицее запланированы две открытые лекции. Первую проведет лектор Российского общества «Знание», журналист и политический обозреватель Александр Асафов. Вторую — директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

Ключевое мероприятие дня — открытый диалог «Разговор о важном с учителями». Встреча пройдет в Псковском музее-заповеднике. В рамках мероприятия сотрудники Минпросвещения РФ, специалисты Российского детско-юношеского центра и Института стратегии развития образования обсудят с учителями и наставниками вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитания гражданина России.

Кроме того, участники форума проведут для коллег мастер-классы «Профессиональный разговор о важном».

Заключительные мероприятия форума, в том числе пленарное заседание, пройдут на территории Свято-Успенского Псково Печерского монастыря.

Форум проводят в продолжение цикла мероприятий «Разговоры о важном». В правительстве напомнили, что с нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Предмет направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди российских школьников. Урок проходит после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России и представляет собой тематический классный час. На занятиях дети обсуждают с учителем вопросы, связанные с патриотизмом, нравственным воспитанием, экологией, важными историческими событиями.