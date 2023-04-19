Общество

Субботник прошел в Псковском филиале университета ФСИН России

Сотрудники, курсанты и студенты Псковского филиала университета ФСИН России вышли на работу по благоустройству образовательной организации и прилегающей к ней территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Получив необходимый инвентарь для работы, сотрудники вместе с обучающимися сажали деревья, убирали мусор, красили тротуарные бордюры и наводили порядок в служебных помещениях.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поблагодарил сотрудников и курсантов за проделанную работу и обратил внимание на необходимость постоянного поддержания порядка как на территории филиала, так и за его пределами.